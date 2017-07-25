25.07.2017 (17:58)
Военные связисты ВВО организуют высокоскоростные каналы передачи данных в ходе масштабного учения в Забайкалье
В ходе масштабного учения, начавшегося на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа (ВВО) Цугол в Забайкалье, подразделения войск связи ВВО отработают организацию высокоскоростных, защищенных каналов передачи информации.
Военнослужащие с применением спутниковых аппаратных связи, перспективных радиорелейных комплексов, станций тропосферной связи обеспечат устойчивой и непрерывной связью руководство округа, штабы общевойсковых объединений, подчиненные подразделения, принимающие участие в мероприятии.
Для управления войсками ВВО построена высокоскоростная сеть связи, для этого развернуты опорные узлы связи, задействованы современные комплексы «Редут-2УС».
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