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25.07.2017 (12:55)

Команда военной полиции вооружённых сил Казахстана прибыла в Москву для участия в конкурсе «Страж порядка»

Команда военной полиции вооружённых сил Республики Казахстан прибыла в Москву для участия в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр.

Казахстанской команде предстоит соревноваться с командой Управления коменданта охраны Минобороны России и сборной командой военных комендатур, победивших на всеармейском этапе конкурса.

В составе сборных по 16 военнослужащих. Соревнования пройдут в четыре этапа, включающих стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с применением легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.

Торжественная церемония открытия международного этапа состоится 30 июля в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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