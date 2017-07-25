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25.07.2017 (17:49)

Командующий Черноморским флотом рассказал «Красной звезде» об основных аспектах деятельности сил ЧФ в летнем периоде обучения

Газета «Красная звезда» в среду публикует интервью командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко, рассказавшего о задачах, решаемых сегодня ЧФ, о боевой подготовке экипажей новых кораблей и подводных лодок, а также о мерах по развитию пунктов их постоянного базирования.

В номере среды публикуется инфографика, подготовленная Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, которая расскажет о ходе проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Вниманию читателя предлагается также иллюстрированный схемами отчет о брифинге начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, проинформировавшего журналистов о новых мерах, предпринятых Россией по примирению враждующих сторон в Сирии.

В очередном номере рассказывается о жеребьевке команд, участвующих в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр-2017, и о начавшейся в Балтийском море активной фазе российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2017».

Газета продолжает совместный проект с Управлением Министерства обороны РФ по работе с обращениями граждан (Общественной приёмной Министра обороны РФ). В рубрике «Электронная приемная» начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин отвечает на очередной вопрос читателя «Красной звезды».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Красная звезда , СМИ , Социальное развитие , Главный военно-морской парад
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