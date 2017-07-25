25.07.2017 (16:00)

Специалисты МТО Южного военного округа в ходе учения обеспечат питьевой водой военный городок

Трубопроводный батальон соединения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, в рамках тактико-специального учения приступил к выполнению задач по прокладке полевого магистрального трубопровода для обеспечения питьевой водой одного из военных городков.

Специалистам батальона предстоит проложить полевой трубопровод протяженностью более 20 километров. Магистраль позволит подавать до 300 кубометров питьевой воды для обеспечения нужд военного городка.

При выполнении специальных задач военнослужащие ЮВО применят полевые магистральные трубопроводы ПМТП-100 и ПМТП-150, а для перекачки воды — передвижную насосную станция ПНУ-75, для стыковки труб — машину стыковки труб МСТ-100. Всего планируется смонтировать более 3 тыс. труб различного диаметра.

Всего к ТСУ привлечено более 50 военнослужащих, задействовано около 30 единиц спецтехники.

1 августа отмечается День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Особую актуальность задачи трубопроводных подразделений приобретают в условиях кризисных ситуаций и боевых действий. При нарушении транспортных коммуникаций (дорог, мостов, железнодорожных путей), для подачи горюче-смазочных материалов войскам военного округа и аэродромам базирования авиации развертываются линии ПМТП. Также специалисты трубопроводных войск привлекаются для тушения лесных и торфяных пожаров.

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