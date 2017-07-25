25.07.2017 (17:00)

Новобранцы соединения спецназначения ЮВО на Кубани осваивают современные комплексы разведки

На полигоне Молькино в Краснодарском крае начались практические занятия по тактико-специальной подготовке с военнослужащими соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), призванными весной текущего года.

С молодым пополнением проводится комплекс занятий по огневой, тактической, специальной, топографической, инженерной, разведывательной подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин в глубоком тылу условного противника.

В ходе мероприятий активно применяются новейший комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», оптико-электронный комплекс «Интриган», беспилотный летательный аппарат «Леер» и тепловизоры.

Особое внимание уделяется отработке вопросов ведения разведки, вскрытия системы охраны и обороны обнаруженных объектов условного противника, их захвата и уничтожения.

Всего к мероприятиям плановой боевой подготовки привлечено более 200 новобранцев.

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