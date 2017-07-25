25.07.2017 (16:15)

Разведчики российской военной базы в Абхазии учатся действовать в тылу условного противника

На горном полигоне Цабал начался лагерный сбор с разведывательными подразделениями российской военной базы в Абхазии.

На полевые занятии привлечено около 300 разведчиков, задействовано до 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины «Дозор» и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».

В течение месяца военнослужащие разведподразделений под руководством квалифицированных инструкторов пройдут специальный курс изучения тактики действий в тылу противника в отрыве от основных сил. При обучении будет использоваться опыт боевых действий в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах.

В сложных условиях горно-лесистой местности разведчики отработают вопросы организации наблюдательных постов, устройства засад, налетов, действия в разведывательном дозоре, приемы маскировки и скрытного передвижения, вывода из строя коммуникаций условного противника.

В ходе сбора военнослужащие сдадут экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных технических средств разведки, в частности, радиолокационной станции ближней разведки СБР, цифровых средств связи и навигации «Грот-М» и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

В августе, на завершающем этапе сбора разведчики выполнят упражнения контрольных стрельб из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия по целям, имитирующим замаскированную технику и живую силу условного противника.

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