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25.07.2017 (14:17)

В День ВМФ России гости праздничных мероприятий в Севастополе смогут посетить корабли и катера Черноморского флота

В Севастополе в День Военно-Морского Флота (ВМФ) России после окончания парада и военно-спортивного праздника для жителей и гостей города-героя будут открыты для посещения боевые корабли и катера Черноморского флота.

У причала Морского вокзала ошвартуют сторожевой корабль «Ладный», большой десантный корабль «Азов», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ракетный катер «Ивановец», противодиверсионный катер «Грачонок» и патрульный катер «Раптор».

Корабли и катера можно будет посетить с 14 до 18 часов.

Вечером на площади Нахимова пройдет праздничный концерт звёзд российской эстрады, Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и творческих коллективов Севастополя.

В 22:00 над акваторией Севастопольской бухты будет дан праздничный салют и панорамный фейерверк.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот
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