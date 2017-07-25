25.07.2017 (14:17)
В День ВМФ России гости праздничных мероприятий в Севастополе смогут посетить корабли и катера Черноморского флота
В Севастополе в День Военно-Морского Флота (ВМФ) России после окончания парада и военно-спортивного праздника для жителей и гостей города-героя будут открыты для посещения боевые корабли и катера Черноморского флота.
У причала Морского вокзала ошвартуют сторожевой корабль «Ладный», большой десантный корабль «Азов», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ракетный катер «Ивановец», противодиверсионный катер «Грачонок» и патрульный катер «Раптор».
Корабли и катера можно будет посетить с 14 до 18 часов.
Вечером на площади Нахимова пройдет праздничный концерт звёзд российской эстрады, Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и творческих коллективов Севастополя.
В 22:00 над акваторией Севастопольской бухты будет дан праздничный салют и панорамный фейерверк.