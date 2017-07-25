25.07.2017 (14:50)

Полигон Омского филиала Военной академии МТО подготовлен к международному конкурсу «Рембат-2017»

Военнослужащие России, Китая и Казахстана примут участие в конкурсе по обслуживанию бронетанковой техники «Рембат», который пройдет под Омском с 5 по 10 августа в рамках Армейских международных игр-2017.

Для участия в международных соревнованиях в Омск прибыли 4 команды ремонтников – от Военной академии материально-технического обеспечения (МТО), сборная Минобороны РФ, Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Республики Казахстан. В каждой – по 28 военнослужащих.

Чтобы выявить победителя, командам предстоит преодолеть 4 этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-спортивные состязания и смешанная эстафета.

Каждой команде выделено по 3 единицы техники: мастерские технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ. Китайские военнослужащие будут соревноваться на собственной технике, которая уже прибыла в Омск.

В данный момент команды осмотрели объекты полигона, трассы соревнований и приступили к ознакомительным тренировкам.

По условиям конкурса военнослужащие на ремонтно-эвакуационной машине РЭМ-КЛ преодолеют противотанковый ров, траншею, косогор, поразят цели из автоматов и гранатами.

Для проведения «Рембата» на полигоне Омского филиала Военной академии МТО была проведена масштабная работа: модернизированы автодром и стрельбище, обновлен стадион, установлены зрительские трибуны.

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