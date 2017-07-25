25.07.2017 (13:45)
Военнослужащие соединений и частей ЮВО в Волгоградской области учатся действовать по тревоге
В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Волгоградской области, проводятся занятия по боевой готовности. На мероприятия привлечено более 10 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 5 тыс. боевой и специальной техники.
В ходе занятий отрабатываются нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и применению, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств, а также по выходу подразделений в районы формирования колонн и совершению маршей в районы сосредоточения.
Тренировки по боеготовности пройдут в течение текущей недели, начиная с занятий со взводами (экипажами) и завершая подъемом по тревоге в составе части и соединения.
Боевая готовность соединений является основой эффективного применения войск по предназначению, командование ЮВО уделяет особое внимание подготовке и проведению данных тренировок.