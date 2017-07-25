25.07.2017 (15:01)
Гранатомётчики общевойскового объединения ЗВО вступили в дуэль с танками условного противника
В Московской области прошли учебно-боевые стрельбы гранатомётных расчётов общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО). В ходе стрельб военнослужащие вступили в дуэльную борьбу с танками и живой силой условного противника.
В учебном бою имитировался прорыв бронетехники к передней линии обороны мотострелковых подразделений. Мишени в виде реальных образцов военной техники были поражены на расстоянии 350 м кумулятивными боеприпасами из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7. Также военнослужащие применили подствольные и автоматические гранатомёты.
Расчёты отработали скрытое выдвижение на позиции, маскировку, ведение стрельбы из гранатомёта из положения стоя, лёжа и из укрытий. В боевых стрельбах приняли участие свыше 500 военнослужащих.