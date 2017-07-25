25.07.2017 (13:30)

Водолазы отряда по борьбе с подводными диверсантами СФ приступили к обследованию взрывоопасного предмета на дне Семеновского озера в Мурманске

Сегодня специалисты Северного флота (СФ) приступили к обследованию взрывоопасного предмета, найденного на дне Семеновского озера одним их жителей Мурманска.

Предположительно на дне озера недалеко от берега находится авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Она лежит на глубине около 1,5 метра и имеет признаки глубокой коррозии.

Водолазы отряда по борьбе с подводными диверсантами СФ приступили к обследованию взрывоопасной находки. После исследования найденного объекта будет принято решение о способах утилизации авиабомбы.

Обследование боеприпаса проходит под контролем специалистов. Район проведения работ в целях обеспечения безопасности оцеплен сотрудниками силовых ведомств.

Опасные находки времен Великой Отечественной войны на территории Мурманской области обнаруживаются достаточно часто. На прошлой неделе саперы СФ вывезли со стройки филиала Нахимовского училища в Мурманске 50-килограмовую авиабомбу времен войны, которая была утилизирована на инженерном полигоне флота.

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