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25.07.2017 (12:00)

На Тихоокеанском флоте прошла репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ

Во Владивостоке идет активная подготовка военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского Флота  (ВМФ) России.

В общей сложности в репетициях принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано  около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ).

Вспомогательные суда ТОФ завершили подготовку акватории Амурского залива к проведению морского парада и военно-спортивного праздника. В Амурском заливе уже установлено более 20 массивов и бочек, к которым пришвартуются в линию парада 13 боевых кораблей, подводных лодок и специальных судов ТОФ.

Праздничные мероприятия начнутся с театрализованных представлений «Встреча Нептуна» и «Легендарные флотоводцы». В ходе военно-спортивного праздника для зрителей запланировано прохождение отряда малых ракетных кораблей, торпедная атака подводной лодки малыми противолодочными кораблями, элементы противоминного обеспечения тральными силами.

Для жителей и гостей Владивостока будут показаны действия сил специального назначения по освобождению условно захваченного пиратами судна, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб.

Зрелищными эпизодами станут действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта на 10 бронетранспортерах с большого десантного корабля на водную станцию ТОФ при поддержке артиллерийским огнём с большого противолодочного корабля. 

Следующая тренировка запланирована на 26 июля, а 28 июля пройдет генеральная репетиция военно-морского парада боевых кораблей ТОФ и военно-спортивного праздника, посвященных Дню ВМФ.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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