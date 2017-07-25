25.07.2017 (15:37)

Российские десантники обсудили с коллегами из Китая, Казахстана, Ирана и ЮАР порядок подготовки к конкурсу «Десантный взвод»

Сегодня российские десантники встретились с представителями команд Китая, Казахстана, Ирана и ЮАР для обсуждения использования полигона Хяодань в ходе международного конкурса «Десантный взвод», упорядоченного изучения полосы препятствий, рекогносцировки местности для ориентирования и проведения проверочных мероприятий по приведению стрелкового оружия к нормальному бою.

В ходе обмена мнениями достигнута договоренность об использовании возможностей полигона без ущерба для занятий и подготовки команд перед началом конкурса.

Арбитрами на мероприятии по урегулированию спорных вопросов и организации взаимодействия на учебных местах горного полигона выступили представители от НОАК.

Изучение более 20 индивидуальных и комплексных препятствий на полигоне Хаодянь (провинция Хубэй) Китайской Народной Республики будет проходить по запланированному графику до 28 июля включительно.

Представители воздушно-десантных войск НОАК по необходимости будут демонстрировать военнослужащим из разных государств оптимальный порядок преодоления препятствий, а также оказывать помощь в выверке стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Все прибывшие десантники из различных государств смогут попробовать на практике преодолеть все элементы полосы препятствий с барьерами, рвами, завалами, специальными заграждениями и др.

Температурный режим, в котором предстоит готовиться конкурсантам, будет варьироваться от +38 до +42 градусов Цельсия.

Конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр-2017 будет впервые проводиться на территории Китайской Народной Республики с 29 июля по 12 августа.

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