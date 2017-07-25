25.07.2017 (14:31)

Участники конкурса «Морской десант–2017» посетили «Ворошиловскую батарею» во Владивостоке

Участники международного конкурса «Морской десант–2017» — команды из Венесуэлы и Ирана — в качестве ознакомительной экскурсии посетили филиал военно-исторического музея Тихоокеанского флота «Ворошиловская батарея». Посетители исторического комплекса осмотрели подбашенные жилые, технические помещения и склады боезапаса. Провели общее фотографирование на фоне 305-мм стволов башен батареи.

Кроме того, иностранным гостям предоставили возможность осмотреть объекты филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», где они обошли все тематические площадки — тир, автодром, конную трассу и выставку вооружения и военной техники.

Справочно:

Ворошиловская батарея — береговая башенная батарея № 981 им. Клима Ворошилова калибром 305 мм. Она расположена на острове Русском во Владивостоке. Аналогичная по вооружению батарея находится только в Севастополе.

Под каждой из двух башен расположены подземные жилые, технические помещения и склады боезапаса, всего 3 этажа. Башни соединяются между собой через потерну глубокого заложения длиной 250 м.

Ворошиловская батарея — одно из уникальных фортификационных сооружений в мире. Решение о её строительстве было принято весной 1931 г. Два последующих года ушло только на скальные и подземные работы. Башни и стволы доставляли на остров морем, а далее — по специально построенной железной дороге. Первая башня была готова 1 февраля 1934 г., а 1 апреля 1934 года — вторая.

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