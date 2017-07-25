25.07.2017 (13:00)

Связисты ЮВО на Северном Кавказе осваивают современную технику в полевых условиях

Военные связисты общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Южной Осетии, приступили к освоению средств связи нового поколения в полевых условиях.

В полевых занятиях принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц специальной техники связи.

Связистам предстоит научиться развертывать полевые подвижные пункты управления, узлы связи, проводить комплексные тренировки в различных диапазонах частот, а также освоить радиорелейную станцию связи Р-419-МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля КамАЗ, унифицированные радиостанции Р-166-0,5 на базе бронетранспортера БТР-80, модернизированные аппаратные и другую технику. Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в 2,5—3 раза, а дальность связи увеличилась в 2 раза.

Кроме того, связисты получат практику применения современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, малогабаритных станций спутниковой связи. В рамках полевого выхода будут отработаны задачи обеспечения связью абонентов на расстояниях до 500 км. в условиях горно-скалистой местности при различных метеоусловиях.

На завершающем этапе подготовки военнослужащие отработают нормативы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи и проведут комплексные тренировки в различных диапазонах частот.

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