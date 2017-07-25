25.07.2017 (12:30)

Российские военнослужащие приняли участие в церемонии открытия II Военно-спортивных игр дружественных армий СНГ

Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации приняла участие в церемонии открытия II Военно-спортивных игр дружественных армий стран-участниц СНГ.

Мероприятие прошло 25 июля в городе Балыкчы (Киргизия) на базе учебного центра Эдельвейс Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики (ГШ ВС КР).

Участников соревнований приветствовал первый заместитель начальника ГШ ВС КР полковник Кубанычбек Орозматов. Он напомнил, что Игры посвящены 25-летию Совета министров обороны СНГ.

«Уверен, что II Военно-спортивные игры пройдут на высоком уровне и внесут большой вклад в укрепление партнерства между нашими странами в сфере пропаганды физической культуры, спорта, патриотического воспитания и развития волевых качеств личного состава Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств», – сказал полковник Кубанычбек Орозматов.

Начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил России полковник Олег Боцман поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием, отметил высокий уровень готовности спортивной инфраструктуры соревнований, пожелал спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы.

Флаг Российской Федерации на церемонии открытия соревнований пронес 8-кратный чемпион мира по гиревому спорту, 11-кратный чемпион России старший лейтенант Джони Бенидзе.

Всего во II Военно-спортивных играх СНГ, которые продлятся до 1 августа, принимают участие около 300 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

В течение недели они разыграют 26 комплектов медалей в 6 военно-прикладных видах спорта: армейский рукопашный бой, гиревой спорт, командирские старты, многоборье ВСК (военно-спортивного комплекса), офицерское троеборье и стрельба из штатного оружия. Представители Узбекистана заявлены на соревнования в качестве наблюдателей.

Сборная Вооруженных Сил России прибыла в Киргизию в ранге победителя общекомандного зачета I Военно-спортивных игр СНГ, которые прошли с 25 июля по 3 августа 2015 года в Москве на базе Центрального спортивного клуба армии. Тогда российские военнослужащие завоевали 42 золотых, 20 серебряных и 8 бронзовых наград.

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