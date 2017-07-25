25.07.2017 (10:40)

Военнослужащие военной полиции ВВО в полном составе успешно прошли переаттестацию

В Восточном военном округа (ВВО) завершились профессиональные испытания на повышение квалификации военнослужащих военной полиции.

Свыше 1000 военных полицейских округа успешно прошли переаттестацию в ходе которой проверялись физические качества военнослужащих, профессиональные навыки по огневой подготовке, знание нормативно-правовых актов, а также прав и обязанностей военнослужащих военной полиции.

По итогам переаттестации свыше 1000 военных полицейских округа, ранее имевших квалификацию «стрелок взвода военной полиции», получили квалификацию «инспектор» и «старший инспектор».

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