25.07.2017 (11:04)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработали ликвидацию НВФ в ходе учений

На полигонах Скорпион и Аданак в Республике Дагестан проводятся ротные тактические учения с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии.

На мероприятие привлечено более 200 военнослужащих морской пехоты, задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВТ), 2 вертолёта Ми-8 и 2 вертолёта Ми-35 армейской авиации Южного военного округа.

По замыслу учения от разведчиков получена информация о сосредоточении незаконных вооружённых формирований (НВФ) на удалённых участках морского побережья. В роли НВФ выступил личный состав одного из подразделений морской пехоты.

Выполняя поставленную задачу, морские пехотинцы совершили высадку штурмовым способом из транспортных вертолётов Ми-8, блокировали условного противника и связали его боевыми действиями, не дав покинуть место сбора. Поддержку на этапе высадки морским пехотинцам оказали два ударных вертолёта Ми-35.

Основные силы батальона погрузились на боевую технику, совершили марш с выходом в тыл условного противника, блокировали и разоружили НВФ.

В ходе учений военнослужащие преодолели минно-взрывные заграждения с разминированием участков дороги, продолжив движение в разминированном коридоре.

Также была отработана организация взаимодействия подразделений морской пехоты Каспийской флотилии с органами МВД и ФСБ России при совершении марша и нейтрализации НВФ.

После завершения учений подразделения морской пехоты выполнили мероприятия по восстановлению боеспособности.

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