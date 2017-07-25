25.07.2017 (05:00)
Корвет «Хуангши» ВМС Китая прибудет во Владивосток для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2017»
26 июля в 10:00 во Владивосток с неофициальным визитом прибудет корвет военно-морских сил (ВМС) Национально-освободительной армии Китая «Хуангши».
Торжественный ритуал встречи корвета с участием представителей Тихоокеанского флота пройдёт на 33 причале. Экипаж корабля после уточнения порядка и условий проведения конкурса «Кубок моря–2017» и пяти дней тренировок и занятий примет участие в международном конкурсе по морской выучке, который пройдёт на Тихоокеанском флоте с 1 по 12 августа. Военно-Морской Флот России на соревнованиях представит новейший корвет «Совершенный».
Программой конкурса предусмотрены три этапа: применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по борьбе за живучесть корабля и соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.