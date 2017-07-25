25.07.2017 (10:30)

Юнармейцы Хакасии приняли участие во Всероссийском историческом квесте «1943 год. Все для фронта»

Юнармейцы Хакасии приняли участие во Всероссийском историческом квесте «1943 г. Все для фронта», который прошел в Черногорске.

Участники погрузились в исторические события 1943 г. и узнали, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта. Команды сформировали трудовые бригады, организовали работу завода, решали вопросы доставки новой техники в войска.

По итогам прохождения 5 заданий победителями стали абаканские юнармейцы, на втором месте – команда из поселка городского типа Усть-Абакан, третье место у ребят из «Молодой Гвардии» из Черногорска.

Всероссийский исторический квест – это новый формат изучения истории, предложенный движением «Волонтеры Победы» в 2016 г. Организатором квестов является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр».

На территории Центрального военного округа функционируют 29 региональных отделений Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Общая численность участников движения в этом году достигла 44,5 тыс. человек. Движение создано в 2016 г. по инициативе Минобороны России.

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