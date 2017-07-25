25.07.2017 (08:14)

В Хабаровском крае состоялось совместное учение войск ПВО и авиации Восточного военного округа

В Хабаровском крае состоялось совместное учение войск ПВО и авиации Восточного военного округа (ВВО) по охране воздушного пространства.

В ходе практической части учения расчеты соединения ПВО совершили марш на штатной технике в заданный район, где выполнили нормативы по развертыванию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

Помимо этого военнослужащие провели комплекс мероприятий по разведке, идентификации и сопровождению воздушных целей условного противника в зоне ответственности.

В свою очередь, летчики истребительной авиации на самолетах Су-30СМ отработали задачи по преодолению и подавлению средств ПВО.

Также пилоты совершенствовали навыки взлета и посадки, маневрирования, выполнения элементов сложного пилотажа с большими углами наклона, боевые развороты на различных высотах, а также комплекс задач по предназначению.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице