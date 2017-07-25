25.07.2017 (02:41)

Условия международного конкурса «Безопасная среда» изменены в связи с возможностями китайской техники

Условия международного конкурса «Безопасная среда» второй год подряд претерпевают изменения в связи с возможностями китайской техники. Китайские машины химической разведки более скоростные и маневренные, однако не способны преодолевать водные преграды.

По сути, китайские РХМ FZC02B – это классические внедорожники, выполняющие родственные с нашими РХМ-4 задачи, но разные по своим возможностям.

Кроме того, китайский полигон Корла не оборудован участком с водной преградой. В связи с этим из конкурса исключен норматив по преодолению брода. Теперь в состязания добавили такие новые элементы, как противотанковый ров, подвесная лестница, разрушенный мост.

Российские экипажи РХБ разведки на полигоне Корла впервые будут выступать на китайской технике, а не на российских бронетранспортерах РХМ-4. Наряду с машиной химической разведки FZC02B, российская команда будет использовать китайскую технику для специальной обработки, а также винтовки «тип-95».

Решение выступать на китайской технике как российской, так и другими зарубежными командами – единственная возможность для всех конкурсантов выступить в равных условиях.

В этом году в международном конкурсе «Безопасная среда» выступят по 3 экипаж РХБ разведки из России, Китая, Ирана, Египта и Белоруссии. В прошлом году на машинах РХМ-4 российской командой было установлено два мировых рекорда по экстремальному вождению.

Впервые с возможностями китайской техники российские военнослужащие ознакомились на полигоне Песочное, расположенном на границе Костромской и Ярославской областей, где два года подряд на классических внедорожниках выступала китайская команда.

В Китае международный конкурс «Безопасная среда» пройдёт в три этапа: индивидуальная гонка, эстафета и огневая подготовка .

Трассы полигона Корла оборудованы крутыми склонами, минными полями, районом химической разведки, двухколейным мостом, противотанковым рвом, траншеями, холмами, участком заграждения и маневрирования. Наряду с этим четырёхкилометровый маршрут предусматривает и классическую огневую штурмовую полосу.

В международном конкурсе профессионального мастерства специалистов войск РХБ защиты российские экипажи два года подряд занимали первое место.

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