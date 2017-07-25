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25.07.2017 (03:29)

В акватории Амурского залива началось формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота

Сегодня в акватории Амурского залива  началось формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ).

Всего в линию военно-морского парада во Владивостоке будет поставлено 13 боевых кораблей ТОФ – флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-100», подводная лодка «Комсомольск на Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир». 

Впервые в параде в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) России примет участие новейший корвет «Совершенный», на котором 20 июля был поднят Андреевский флаг и он вошёл боевой состав ТОФ.

Для швартовки кораблей в Амурском заливе вспомогательными судами флота заранее установлено более 20 массивов и бочек. 

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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