24.07.2017 (23:12)

На подмосковном полигоне Алабино все готово для проведения кулинарной битвы среди лучших военных поваров и пекарей со всего мира

Военные повара продемонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной, национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии её приготовления. Гости конкурса смогут по достоинству их оценить и насладиться многообразием национальных блюд.

На мастер-классах будет представлена национальная кухня 12 стран-участниц. Военные повара Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля готовят кулинарные сюрпризы в день открытия АрМИ-2017. Блюда, страны держат пока в секрете, чтобы в день открытия армейских международных игр удивить гостей.

А российские военные повара кроме блюд национальной кухни, приготовят национальные блюда Армении, Египта, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, среди которых: Бозбаш, Кер у сус, Фатуш, Индийский салат с бананами и томатам, Шалгам, Шурпа, Бешбармак и многое другое.

Также российские военные повара приготовят около 2500 порций гречневой каши с мясом и выпекут самый вкусный армейских хлеб для участников и гостей Армейских Международных игр-2017 в подмосковном Алабино.

Сегодня в Алабино прибывает последние участники международного конкурса из Монголии.

В ближайшие дни все участники конкурса изучат меры безопасности и эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.

Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

Военные повара и хлебопеки Вооруженных сил Российской Федерации, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля продолжают готовятся к главной военной кулинарной битве.

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