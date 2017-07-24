24.07.2017 (22:29)

В Острогожске (Воронежская область) участники международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» провели жеребьевку техники и с сегодняшнего дня приступят к плановым тренировкам

Сборные команды Российской Федерации, Египта, Венесуэлы и Казахстана будут выступать на автомобильной технике, принятой на вооружение вооруженных сил Российской Федерации.

3 августа в Острогожске состоится торжественная церемония открытия конкурса «Мастера автобронетанковой техники» и пройдут праздничные мероприятия, посвященные началу соревнований.

Также 3 августа пройдут «Конкурс капитанов» включенный в программу соревнований впервые и первый этап - «Индивидуальная гонка» среди водителей на легковых автомобилях УАЗ-3163 «Патриот», грузовых автомобилей КамАЗ-43501, а также экипажей седельных тягачей на автомобилях КамАЗ-65225 с полуприцепами.

Завершаться соревнования 4 августа проведением самого зрелищного этапа - «Командной эстафеты» и торжественной церемонией закрытия Международного конкурса и награждением победителей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице