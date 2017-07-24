24.07.2017 (21:59)
Команды Египта и России готовятся к «Военному ралли»
В Волгограде сборные команды, принимающие участие в международном конкурсе «Военное ралли» приступили к изучению особенностей трасс и техники.
Маршрут проведения этапов Ралли проложен по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Общая протяженность маршрута Ралли около 1700 километров.
До старта Международного конкурса «Военное ралли» - аналога таких известных на весь мир соревнований водителей, как «Париж-Дакар» или «Шелковый путь» остаются считанные дни.
Для повышения собственного мастерства и демонстрации возможностей на трассы «Военного ралли» выйдут сборные команды от предприятий промышленности и «Росгвардии». Они будут участвовать в АрМИ-2017 вне конкурса.
Военные водители России и Египта изучают особенности местности, прогнозы погоды и выстраивают тактику на каждый из этапов «Военное ралли».
Им предстоит: «Индивидуальная гонка», которая предполагает совершение марша экипажами по маршруту г.Волгоград – г. Астрахань, общей протяженностью 470 км., из которых около 290 км - это специальный участок, затем «Гонка с преследованием» с совершением 310 километрового марша с 270 километровым спецучастком по маршруту г. Астрахань – г. Элиста, завершающий этап - «Командная гонка» пройдет по маршруту г.Элиста – г. Волгоград по трассе протяженностью 320 км., со специальным участком в 280 км.
Сборную России представят военные водители: Южного военного округа, Северного Флота, Центрального военного округа.
Соревнования пройдут на серийно выпускаемой российской военной автомобильной технике - это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили» с колесной формулой 4х4 и 6х6.
Соревноваться военные водители будут только на специальных участках по пересеченной местности имеющей естественные препятствия - овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и др.
По отношению к участникам ралли будут действовать жесткие требования по соблюдению требований экологической безопасности.