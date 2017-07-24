24.07.2017 (21:59)

Команды Египта и России готовятся к «Военному ралли»

В Волгограде сборные команды, принимающие участие в международном конкурсе «Военное ралли» приступили к изучению особенностей трасс и техники.

Маршрут проведения этапов Ралли проложен по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Общая протяженность маршрута Ралли около 1700 километров.

До старта Международного конкурса «Военное ралли» - аналога таких известных на весь мир соревнований водителей, как «Париж-Дакар» или «Шелковый путь» остаются считанные дни.

Для повышения собственного мастерства и демонстрации возможностей на трассы «Военного ралли» выйдут сборные команды от предприятий промышленности и «Росгвардии». Они будут участвовать в АрМИ-2017 вне конкурса.

Военные водители России и Египта изучают особенности местности, прогнозы погоды и выстраивают тактику на каждый из этапов «Военное ралли».

Им предстоит: «Индивидуальная гонка», которая предполагает совершение марша экипажами по маршруту г.Волгоград – г. Астрахань, общей протяженностью 470 км., из которых около 290 км - это специальный участок, затем «Гонка с преследованием» с совершением 310 километрового марша с 270 километровым спецучастком по маршруту г. Астрахань – г. Элиста, завершающий этап - «Командная гонка» пройдет по маршруту г.Элиста – г. Волгоград по трассе протяженностью 320 км., со специальным участком в 280 км.

Сборную России представят военные водители: Южного военного округа, Северного Флота, Центрального военного округа.

Соревнования пройдут на серийно выпускаемой российской военной автомобильной технике - это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили» с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Соревноваться военные водители будут только на специальных участках по пересеченной местности имеющей естественные препятствия - овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и др.

По отношению к участникам ралли будут действовать жесткие требования по соблюдению требований экологической безопасности.

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