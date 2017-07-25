25.07.2017 (01:12)

Главнокомандующий ВМФ принял участие в церемонии открытия выставки карт восточной части Финского залива «Окно в Европу»

В преддверии Главного Военно-Морского Парада в Малом зале штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие уникальной выставки карт из фондов Русского географического общества и Управления океанографии и навигации Министерства обороны России. В церемонии приняли участие Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв и Вице-президент РГО Владимир Разумовский.

«Сегодня мы открываем новый этап в реализации практического взаимодействия между Русским географическим обществом и Военно-Морским флотом России. Эта выставка олицетворяет собой начало того, как Россия стала великой морской державой и глубоко символично, что мы открываем ее в преддверии празднования Военно-Морского Флота России», – подчеркнул главком ВМФ России Владимир Королёв во вступительном слове на церемонии открытия выставки «Окно в Европу».

В ходе церемонии Главнокомандующий ВМФ вручил вице-президенту РГО Владимиру Разумовскому новейшее издание Атласа карт восточной части Финского залива, которое воплотило в себя исследования военными гидрографами этой морской акватории.

Выставка посвящена морскому картографированию того самого «Окна в Европу», прорубленного Петром I при помощи русского Военно-Морского Флота более 300 лет тому назад. Для защиты новых рубежей на Балтике были основаны Санкт-Петербург и Кронштадт, ставшие крупнейшими центрами развития военно-морского дела в России. Неслучайно именно в акваториях этих городов в июле 2017 года состоится первый Главный Военно-Морской Парад, приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота России.

Материалы выставки охватывают период с XVIII до начала XX веков и позволяют наглядно продемонстрировать изменение принципов составления морских карт в различные периоды их развития. В экспозиции представлены, главным образом, навигационные карты восточной части Финского залива и устья Невы, дополненные красочными планами Петербурга и Кронштадта.

Посетители смогут познакомиться с интереснейшими экземплярами картографического искусства XVIII века, отличающимися прекрасным художественным оформлением, такими как «План крепости «Кроншлот» в Финском заливе», «Финской залив от Кронштата до Санктпетербурга с лежащими по берегам забавными домами», «Карта Ингерманландии и Карелии» и другими. Ценнейшие материалы крупных гидрографических экспедиций XIX века представлены в работах адмирала, генерала-гидрографа Гавриила Андреевича Сарычева и начальника гидрографического депо Фёдора Фёдоровича Шуберта.

На выставке также представлены планы Петербурга. Среди них «Топографическое изображение Новой русской столицы…», выпущенное нюрнбергским картографом и гравером Иоганном Баптистом Хоманном в период путешествия Петра I по Западной Европе в 1716-1717 годах. План отражает как фактическую (к началу 1718 года), так и планируемую застройку. Примечателен также «План Императорского столичного города Санкт-Петербурга, сочиненный в 1737 г.» – первый план Петербурга, составленный на основе точных геодезических измерений Академией наук.

Справочно:

Картографический фонд Русского географического общества насчитывает около 40000 карт и атласов, иллюстрирующих развитие отечественной и зарубежной географии и картографии. Коллекция формировалась за счет даров частных лиц, приобретенных изданий, материалов из личных библиотек ученых – членов Общества, рабочих материалов исследователей. Благодаря этому, состав коллекции весьма разнообразен и содержит ценные сведения об истории географических исследований, формировании картины мира и совершенствовании научных методов в естественных науках на протяжении конца XV–XX веков. Одной из важнейших структурных частей Картографического фонда РГО являются морские карты и атласы.

Архив 280 Центрального картографического производства Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации является одним из старейших картографических собраний в нашей стране. Он ведет свою историю с 1777 года и насчитывает более 60000 карт. Кроме этого, в фондах архива бережно хранится 10300 навигационных пособий и книжных изданий, а также 5100 формуляров карт.

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