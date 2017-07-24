24.07.2017 (23:53)

Военные кинологи из Республики Беларусь прибыли в Россию для участия в международном конкурсе «Верный друг»

Сборная команда Республики Беларусь в составе из 10 кинологов прибыла для участия в Международном кинологическом конкурсе «Верный друг».

В Учебный центр служебного собаководства Вооружённых Сил Российской Федерации в Дмитровский район Московской области прибыли все 5 команд-участниц.

Команды Арабской Республики Египет, Республики Узбекистан и Республики Казахстан, которые прибыли ранее, также представят свои государства в четырех упражнениях, где расчеты, состоящие из вожатого и служебной собаки, для достижения высокого результата, будут действовать как единое целое. Пятая команда участница – это команда Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с традицией, иностранных спортсменов встретили традиционным русским караваем, который поднесли девушки и юноша одетых в национальные костюмы.

После торжественного приема служебные собаки прошли профилактический ветеринарный осмотр для определения состояния здоровья после перенесенной дороги.

В свободное время между упражнениями конкурса военнослужащие примут участие в более чем 20 мероприятиях культурно-художественной направленности, где ознакомятся с культурой, бытом и традициями России.

Перед участниками международного конкурса военных кинологов выступят порядка 15 народных фольклорных коллективов Талдомского и Дмитровского районов Московской области.

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