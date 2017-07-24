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24.07.2017 (22:21)

Лучшие снайпера Сухопутных войск отправились в Казахстан для участия в международном этапе армейских игр 2017

В сборную команду вошли 8 военнослужащих, продемонстрировавшие наилучшие результаты на Всеармейских состязаниях, из которых 4 - представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также 4 военнослужащих Западного и Восточного военных округов и 12 Главного управления Минобороны России.

Отправке команды российских снайперов в Казахстан предшествовала дополнительная подготовка на базе 56 учебного центра Западного военного округа. Снайпера в течение месяца оттачивали свои навыки в сложных условиях, выполняя огневые задачи из неудобных положений, при воздействии значительных физических нагрузок и других факторов, усложняющих выполнение огневых задач. Помимо усиленной огневой и физической подготовки, с военнослужащими проводились психологические тренинги, направленные на ускорение восстановительных процессов.

Международные соревнования «Снайперский рубеж - 2017» состоятся на полигоне «Гвардейский» в Кордайском районе Жамбылской области Республики Казахстан с 1 по 9 августа 2017 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , АрМИ , Снайперский рубеж
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