24.07.2017 (21:54)

Завтра в парке «Патриот» пройдет совместная тренировка команд международного конкурса «Страж порядка»

В центре военно-тактических игр парка «Патриот» 25 июля пройдет совместная тренировка команд-участников международного конкурса «Страж порядка», который проводится впервые. В тренировке будут участвовать около 500 военнослужащих, представителей Министерств обороны Российской Федерации и Республики Казахстан.

Подобные тренировки будут проходить регулярно до самого начала открытия конкурса. Все участники смогут опробовать на себе всю сложность этапа соревнований и отработать тонкости прохождения полосы препятствий.

Также участникам предстоят тренировки из огнестрельного оружия на дистанции до 350 м, вождение служебных машин на самом зрелищном этапе конкурса «Гонка героев» длинной порядка 12 км с преодолением более 45 препятствий.

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