24.07.2017 (21:33)

Павильоны с рекламной продукцией образцов военной и специальной техники российских разведчиков будут развернуты на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки»

29 июля на территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (полигон «Кольцово») около 10 заводов-производителей представят продукцию военного назначения в ходе торжественной церемонии открытия Международного конкурса войсковых разведчиков.

Представители военной промышленности развернут свои рекламные павильоны с образцами беспилотных летательных аппаратов, системами прицеливания, средствами маскировки и другими образцами инновационной военной техники, создаваемыми в интересах российских разведчиков.

Также в период проведения конкурса «Отличники войсковой разведки» на территории учебного комплекса будет развернут мобильный информационный пункт отбора на военную службу по контракту.

Все желающие, посетив мобильный пункт отбора, смогут пройти собеседование, подать первичные документы, пройти тесты профессионально-психологического отбора, узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии. Специалисты пункта на месте готовы будут предложить заинтересованным молодым людям различные воинские должности, расскажут о географии службы.

С 29 июля по 10 августа 2017 года сильнейшие разведчики Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России сразятся за звание лучших на конкурсе «Отличники войсковой разведки», который пройдет на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (полигон «Кольцово»).

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