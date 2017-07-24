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24.07.2017 (20:08)

Юнармейцы Челябинской области познают родной край в ходе полевых занятий

В оборонно-спортивном оздоровительном походном лагере «Казачок» в Челябинской области начались первые занятия с курсантами центра патриотического воспитания «Росток». В логу у слияния степных рек Сухарыш и Увелка установлены туристические палатки, оборудованы бытовые и учебные площадки.

Опытные инструкторы во главе с начальником штаба Челябинского регионального отделения Юнармии Алексеем Зязевым уже начали занятия по основам безопасности жизнедеятельности, строевой подготовки, туристических навыков и краеведению. Особое внимание ребята уделяют закреплению опыта деятельности в команде. Карстовые пещеры и скальные выступы стали классами для старших по основам спелеологии и альпинизма.

После прохождения «степной» части программы юные путешественники отправятся в уральские предгорья в район чебаркульских озер. Знакомство с родным краем и получение полезных знаний и навыков школьниками — одно из направлений социального проекта «Патриотами не рождаются» Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Министра обороны Российской Федерации. Отделения открыты во всех регионах, численность в этом году превысила 70 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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