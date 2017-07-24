24.07.2017 (20:00)

В парке «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Воин-лыжник»

24 июля в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Воин-лыжник».

В мероприятии приняли участие автор композиции — известный художник-монументалист, народный художник Советского Союза, президент Российской академии художеств, член попечительского совета парка «Патриот» Зураб Церетели, а также в директор парка Сергей Мирошниченко, заместитель начальника управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков, заместитель начальника Центрального спортивного клуба Армии по работе с личным составом подполковник Светлана Ишмуратова.

Зураб Константинович много говорил о просторах парка и свободе для творчества, также отметил, что рад состоять в попечительском совете и помогать, в силу своих возможностей, развитию парка. Для скульптора слово «патриот» имеет большое значение. Также автор памятника «Воин-лыжник» отметил, что он многое вложил в эту работу: эмоции, чувства; и предложил посетителям парка увидеть и оценить это самим.

«Когда было принято решение об установке скульптурной композиции «Воин-лыжник», для нас не составило труда выбрать место — пересечение трёх дорог, ведущих к площадке №1 музейного комплекса, центру военно-тактических игр, военно-историческому комплексу «Партизанская деревня» и другим объектам парка. В зимний период здесь пролегает начало лыжной трассы», — добавил директор парка Сергей Мирошниченко.

С началом Великой Отечественной войны армейские атлеты первыми сменили спортивные снаряды на боевое оружие. Ударные лыжные батальоны, группы подрывников и разведчиков воевали на передовой линии фронта и в тылу врага. Те, кто остался в ЦДКА, переключились на работу в пунктах Всевобуча (всеобщее военное обучение): занимались военно-физической подготовкой резерва действующей армии, готовили инструкторов рукопашного боя, лыжного дела, а также специальных лыжных частей Красной Армии, разведывательных и других подразделений.

Обладая большой маневренностью, эти почти неуязвимые отряды наносили большой урон живой силе и вражеской технике. Воины-лыжники внесли достойный вклад в общую победу. Многие из них за проявленный героизм были награждены орденами и медалями. В честь героических бойцов и была создана скульптурная композиция «Воин-лыжник».

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