24.07.2017 (19:26)

В Китае прошла встреча российских летчиков с начальником штаба ВВС КНР по вопросам проведения международного конкурса «Авиадартс-2017»

Сегодня в г. Сыпине Китайской Народной Республики прошла встреча руководителя российской делегации, принимающей участие в конкурсе «Авиадартс-2017» Армейских международных игр, генерал-майора Олега Маковецкого и заместителя начальника штаба военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая генерал-майора Ли Чуньчао.

Во время встречи обсуждались вопросы организации подготовки, проведения конкурса на территории Китая, взаимодействия офицеров двух стран и всех видов обеспечения полетов на аэродромах Сыпин, Шуанляо и полигоне Тайпинчуань.

В международном этапе конкурса «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские летчики представлены во всех восьми номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

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