24.07.2017 (19:19)

В День ВМФ России в Североморске атомная и дизельная подводные лодки СФ продемонстрируют зрителям погружение и всплытие

30 июля, в День Военно-Морского Флота России, атомная подводная лодка «Обнинск» и большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» станут одними из главных участников военно-спортивного праздника в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота (СФ) — города Североморска.

Эпизод развертывания подводных лодок для скрытного выполнения своих основных задач будет показан после траления фарватера корабельной тральной группой. Экипажи «Калуги» и «Обнинска» на глазах у зрителей выполнят погружение под воду. Через некоторое время военные моряки отработают элемент всплытия.

Всего в военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ России будут задействованы около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения СФ. Экипажи подводных и надводных кораблей продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению.

Генеральная репетиция военно-спортивного праздника запланирована на 28 июля.

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