24.07.2017 (19:14)
В Комсомольске-на-Амуре создано городское отделение Юнармии
В Комсомольске-на-Амуре создано городское отделение Юнармии. Штаб движения возглавил Алексей Цветков — преподаватель-организатор ОБЖ, офицер-воспитатель кадетских классов школы №35.
В ближайшее время начнётся комплектование отрядов Юнармии, куда войдут участники патриотических объединений, базирующихся в школах города, учащихся кадетских классов, воспитанники военизированной смены «Форпост», участники объединения «Пост №1», воспитанники военно-патриотических клубов.
В августе в юнармейцы будут посвящены воспитанники военизированной смены «Форпост» и участники объединения «Пост №1».
Прием в ряды юнармейцев участников патриотических объединений, учащихся кадетских классов и воспитанников военно-патриотических клубов будет проводится с 1 сентября.