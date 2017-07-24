24.07.2017 (19:08)

Заместитель командующего ВДВ России поблагодарил командира подразделения-участника конкурса «Десантный взвод» за качественную подготовку к соревнованиям

Сегодня на территории одной из воинских частей воздушно-десантных войск (ВДВ) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Андрей Холзаков лично поблагодарил командира подразделения ВДВ РФ капитана Гелу Хевсуриани за качественную подготовку к предстоящему конкурсу «Десантный взвод», обратив внимание на личную ответственность с которой офицер подходит к выполнению задач по подготовке техники и личного состава.

Для капитана Гелы Хевсуриани это был запоминающийся день, так как он выполнял свой 115-й учебно-тренировочный прыжок с парашютом в Китае в свой день рождения.

Торжественное мероприятие проходило в ходе поздравления подразделения с началом активной части практической подготовки к конкурсу на территории Китая и совершением первого прыжка с парашютом в небе Китайской Народной Республики в составе всего подразделения.

Командир «Десантного взвода» Гела Хевсуриани руководит элитным подразделением, которое представляет Российскую Федерацию на международном этапе конкурса в КНР. До этого этот взвод одержал победу во всеармейском этапе конкурса.

Международные соревнования в Китае будут проходить с 29 июля по 12 августа на комплексном тренировочном полигоне ВДВ КНР Хаодянь.

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