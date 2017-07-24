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24.07.2017 (18:52)

Воспитанники Житниковского детского дома побывали в гостях у авиаторов Курганского ДОСААФ России

Десять воспитанников Житниковского детского дома (Курганская обл.) в сопровождении двух преподавателей посетили аэродром Логовушка Курганского авиаспортклуба ДОСААФ России. Ребята не первый раз приезжают с экскурсиями на этот аэродром.

Гостей встретили заместитель директора по инженерно-авиационной службе Андрей Шишкин, начальник штаба Вячеслав Самарин, начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Владимир Шевель, специалист поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Наталья Шевель.

Начальник штаба провёл экскурсию по аэродрому, рассказал об истории Логовушки и ДОСААФ. Интересно ребятам было послушать про знаменитых людей — воспитанников курганского авиаспортклуба, про тех лётчиков и парашютистов, которые долгие годы и работали и работают на аэродроме.

Заместитель директора по инженерно-авиационной службе Андрей Шишкин показал воспитанникам детского дома летную технику, провёл подробную экскурсию по самолёту Ан-2. Дети с удовольствием посидели за штурвалом легендарного «кукурузника», на миг окунулись в атмосферу романтики.

Начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Владимир Шевель и специалист поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Наталья Шевель провели занятия с детьми по парашютной подготовке, рассказали об истории парашютного спорта, провели экскурсию в парашютном классе, показали сборку парашюта. Подростки по желанию примеряли парашютные системы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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