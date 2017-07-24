24.07.2017 (18:29)

В Россию прибыла команда военных водолазов военно-морских сил Сирии

24 июля из Дамаска в Москву прибыли военнослужащие из состава команды военно-морских сил Сирийской Арабской Республики для участия в конкурсе военных водолазов «Глубина», проводимого в рамках Армейских международных игр-2017.

14 сирийских военных моряков будут сегодня доставлены в Крым к месту проведения конкурса самолетом Военно-транспортной авиации ВКС России.

Для участия в международном конкурсе водолазных специалистов «Глубина-2017» в Севастополь уже прибыли команды из Венесуэлы, Ирана и ЮАР.

В нынешнем году в конкурсной программе появились два новых конкурса: «Спасение на воде» и «Фланец», в рамках которого водолазам предстоит собрать на скорость под водой герметичную конструкцию. Кроме того, участники конкурса будут состязаться в ставших уже традиционными дисциплинах: «Водная полоса препятствий», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему».

Справочно :

Международные соревнования водолазных специалистов «Глубина-2017» пройдут в Севастополе со 2 по 9 августа с.г. на базе водолазного полигона филиала учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) объединённого учебного центра Военно-морского флота.

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