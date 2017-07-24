24.07.2017 (18:15)

На аэродроме Сыпин в Китае открылся российско-китайский Дом дружбы

На аэродроме Сыпин Китайской Народной Республики открылся российско-китайский Дом дружбы, в котором размещены экспозиции различных видов искусства, связанных с историей и культурой двух стран.

Российские экспонаты, представляющие самовары, деревянные расписанные ложки, наборы матрешек, картины с изображением наиболее известных российских памятников и исторических объектов, сувенирные наборы конкурса «Авиадартс», были доставлены в Китай накануне самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации.

Российская команда посетила Дом дружбы в день открытия и ознакомилась с объектами культуры КНР.

Дом дружбы будет открыт для всех желающих в период подготовки и проведения международного этапа конкурса «Авиадартс-2017».

В международном конкурсе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

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