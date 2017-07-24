24.07.2017 (18:03)
В 2017 году более 600 военнослужащих ЦВО были обеспечены жильем в Самарской области
В 2017 году более 600 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) были обеспечены жильем в Самарской области.
250 семей военнослужащих получили служебное жилье и свыше 200 офицеров получают компенсацию за наем (поднаем) жилья.
Кроме того, контрактники, проходящие службу на территории Самарской области, получили жилищные субсидии, средний размер которых составил более 6 млн рублей. Наибольшие суммы получили подполковник, проходящий службу в г. Сызрани - 9,2 млн. рублей, и прапорщик, проходящий службу в п. Рощинский - 9 млн. рублей.
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