24.07.2017 (17:33)

В Баку состоялась четырехсторонняя встреча, посвященная проведению международного конкурса «Кубок моря-2017»

Сегодня в Баку состоялась четырехсторонняя встреча военных моряков Азербайджана, Казахстана, Иран и России, принимающих участие в подготовке к международному конкурсу «Кубок моря-2017».

В ходе встречи, проходившей в штабе Военно-морских сил Азербайджана на территории военно-морской базы Пута, обсуждались организация и порядок проведения международного конкурса «Кубок моря - 2017».

Затем состоялись организационное заседание судейской бригады конкурса и вводный инструктаж с участниками соревнований по мерам безопасности.

В рамках совещания стороны пересмотрели некоторые пункты ранее утвержденного положения о конкурсе, заслушали предложения по внесению дополнительных изменений, обсудили организационные вопросы. Азербайджанская сторона проинформировала о готовности береговой инфраструктуры, учебно-тренировочные комплексов и учебных центров к проведению конкурса «Кубок моря - 2017».

Днем ранее малый ракетный корабль проекта 21631 «Град Свияжск» и спасательное буксирное судно СБ-45 осуществили заход в главную базу Военно-морских сил Азербайджана, где пробудут до 12 августа. За этот период экипаж малого ракетного корабля примет участие в конкурсе «Кубок моря-2017».

Команды из Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Республики Казахстан будут соревноваться в боевом и повседневном применении своих кораблей водоизмещением до 1000 тонн. На различных этапах конкурса им предстоит выполнение артиллерийских стрельб по малоразмерным морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин, соревнования по борьбе за живучесть корабля, оказанию помощи аварийным судам на море, спасении людей с поверхности воды, маневрированию и многим другим дисциплинам.

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