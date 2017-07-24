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24.07.2017 (17:03)

В Тирасполе российские военнослужащие приняли участие в игре КВН среди силовых ведомств Приднестровья

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в игре КВН среди силовых ведомств региона.

Мероприятие, которое посетили более 700 человек, состоялось в Государственном культурном центре «Дворец Республики» (Тирасполь).

За звание самых веселых и находчивых боролись более 50 конкурсантов, а ОГРВ ПРРМ представляли 10 военнослужащих. Участники соревновались в конкурсах «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание».

По итогам игры КВН военнослужащие ОГРВ ПРРМ заняли третье место.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
КВН , Западный военный округ
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