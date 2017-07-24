24.07.2017 (16:55)
В Западном военном округе начались полевые выходы подразделений ракетных войск и артиллерии
Сегодня на территории Тамбовской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Воронежской и Калининградской областей начались полевые выходы подразделений ракетных войск и артиллерии Западного военного округа (ЗВО).
В течение месяца военнослужащие отработают вопросы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, совершенствования маршевой подготовки, оборудования полевых лагерей и парков боевых машин.
Артиллеристы и ракетчики выполнят более 500 различных огневых задач с учебно-боевыми стрельбами из самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и минометов.
Особое внимание в ходе отработки тактических задач будет уделено тесному взаимодействию с мотострелковыми, танковыми подразделениями, а также экипажами армейской и оперативно-тактической авиации.
В полевом выходе принимают участие свыше 10 тыс. военнослужащих, задействовано более 2 тыс. военной и специальной техники.