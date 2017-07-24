24.07.2017 (16:55)

В Западном военном округе начались полевые выходы подразделений ракетных войск и артиллерии

Сегодня на территории Тамбовской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Воронежской и Калининградской областей начались полевые выходы подразделений ракетных войск и артиллерии Западного военного округа (ЗВО).

В течение месяца военнослужащие отработают вопросы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, совершенствования маршевой подготовки, оборудования полевых лагерей и парков боевых машин.

Артиллеристы и ракетчики выполнят более 500 различных огневых задач с учебно-боевыми стрельбами из самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и минометов.

Особое внимание в ходе отработки тактических задач будет уделено тесному взаимодействию с мотострелковыми, танковыми подразделениями, а также экипажами армейской и оперативно-тактической авиации.

В полевом выходе принимают участие свыше 10 тыс. военнослужащих, задействовано более 2 тыс. военной и специальной техники.

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