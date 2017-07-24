24.07.2017 (16:46)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели конкурс на звание лучшей снайперской пары

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели конкурс на звание лучшей снайперской пары.

Конкурс состоял из четырех этапов: физическая подготовка, спортивное ориентирование, тактическая, разведывательная, инженерная подготовка и радиационная, химическая и биологическая защита, а также огневая подготовка.

В ходе состязания снайперы ОГРВ ПРРМ преодолевали специализированную полосу препятствий, которая включала в себя ров, лабиринт-змейку, забор с наклонной доской, разрушенный мост и разрушенную лестницу, стену с двумя проломами, подземный лаз и заграждение из проволоки. Также военнослужащие преодолевали водную преграду длиной 25 метров.

На завершающем этапе состязания снайперские пары вели стрельбу по появляющимся мишеням, дальность до которых варьировалась от 250 до 750 метров. Также военнослужащие соревновались в стрельбе по мишени «заложник-террорист» после выполнения физической нагрузки, имея в арсенале один патрон.

Победители конкурса представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

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