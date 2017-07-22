22.07.2017 (16:35)

В КНР военнослужащие из пяти стран приняли китайскую технику для участия в конкурсе «Мастер-оружейник»

В Китайской Народной Республике (КНР) военнослужащие из пяти стран

приняли китайскую технику для участия в международном конкурсе «Мастер-

оружейник» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В состязаниях выступят команды из Российской Федерации, республик

Казахстан, Узбекистан и Исламской Республики Иран.

Перед приемом каждого образца вооружения проводилась жеребьевка, в ходе

которой было определено, какие гаубицы, зенитные орудия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также образцы стрелкового оружия будут использовать

конкурсанты. Представители от каждой команды вытаскивали из бочонка гильзы с порядковыми номерами техники.

В соревнованиях будут задействованы китайские 122-мм гаубицы «тип 96», 25-ммспаренные зенитные пушки «тип 87», 122-мм РСЗО «тип 81», китайские

пистолеты, автоматические винтовки и пулеметы.

Ремонтные отделения артиллерийского и танкового вооружения Ирана и

Узбекистана впервые выступят в международных состязаниях.

«Впервые конкурс «Мастер-оружейник» в международных армейских играх

проходит в Китае. В этом году состязания приобрели небывалый размах. В

соревнованиях АрМИ-2017 в КНР примут участие 19 команд из стран Азии,

Африки, Европы и Южной Америки», – сообщил представитель китайской

делегации полковник Ли Пайчин.

В международных состязаниях «Мастер-оружейник» конкурсанты будут

соревноваться в ремонте буксируемой гаубицы, зенитной установки, РСЗО, а

так же широкой линейки образцов стрелкового оружия. Заключительным этапом станет эстафета среди ремонтных отделений.

Во время подготовки к соревнованиям с 24 по 28 июля команды проведут осмотр и проверку технического состояния вооружения, военной техники, ознакомятся с объектами и трассами соревнований, пройдут вводный инструктаж по

соблюдению техники безопасности.

Судейская коллегия конкурса проведёт мандатную комиссию и жеребьёвку,

определяющую очередность выступлений. Российские военнослужащие также

пристреляют оружие и потренируются в преодолении препятствий.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах в России,

Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Китае в течение 14 дней.

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