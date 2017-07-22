22.07.2017 (16:35)
В КНР военнослужащие из пяти стран приняли китайскую технику для участия в конкурсе «Мастер-оружейник»
В Китайской Народной Республике (КНР) военнослужащие из пяти стран
приняли китайскую технику для участия в международном конкурсе «Мастер-
оружейник» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В состязаниях выступят команды из Российской Федерации, республик
Казахстан, Узбекистан и Исламской Республики Иран.
Перед приемом каждого образца вооружения проводилась жеребьевка, в ходе
которой было определено, какие гаубицы, зенитные орудия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также образцы стрелкового оружия будут использовать
конкурсанты. Представители от каждой команды вытаскивали из бочонка гильзы с порядковыми номерами техники.
В соревнованиях будут задействованы китайские 122-мм гаубицы «тип 96», 25-ммспаренные зенитные пушки «тип 87», 122-мм РСЗО «тип 81», китайские
пистолеты, автоматические винтовки и пулеметы.
Ремонтные отделения артиллерийского и танкового вооружения Ирана и
Узбекистана впервые выступят в международных состязаниях.
«Впервые конкурс «Мастер-оружейник» в международных армейских играх
проходит в Китае. В этом году состязания приобрели небывалый размах. В
соревнованиях АрМИ-2017 в КНР примут участие 19 команд из стран Азии,
Африки, Европы и Южной Америки», – сообщил представитель китайской
делегации полковник Ли Пайчин.
В международных состязаниях «Мастер-оружейник» конкурсанты будут
соревноваться в ремонте буксируемой гаубицы, зенитной установки, РСЗО, а
так же широкой линейки образцов стрелкового оружия. Заключительным этапом станет эстафета среди ремонтных отделений.
Во время подготовки к соревнованиям с 24 по 28 июля команды проведут осмотр и проверку технического состояния вооружения, военной техники, ознакомятся с объектами и трассами соревнований, пройдут вводный инструктаж по
соблюдению техники безопасности.
Судейская коллегия конкурса проведёт мандатную комиссию и жеребьёвку,
определяющую очередность выступлений. Российские военнослужащие также
пристреляют оружие и потренируются в преодолении препятствий.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах в России,
Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Китае в течение 14 дней.