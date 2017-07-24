24.07.2017 (16:00)

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ

Российская Федерация продолжает принимать меры по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

В ходе пятого раунда переговоров в формате Международных встреч по Сирии в Астане, состоявшегося в начале июля, согласованы границы зон деэскалации севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты. Продолжаются консультации еще по одной зоне в провинции Идлиб, по завершению которых работа в астанинском формате будет продолжена.

Кроме того, странами-гарантами подписано Соглашение о совместной рабочей группе по деэскалации, заседание которой запланировано на начало августа.

В то же время мы работаем и по другим направлениям. В целях практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии 7 июля в АММАНЕ Россией, Иорданией и Соединенными Штатами Америки был подписан соответствующий Меморандум, который одобрен президентами Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и США Дональдом Трампом.

В данном документе подтверждена приверженность сторон суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу, направленному на окончательное урегулирование конфликта.

Меморандум определяет границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня.

Для обеспечения режима прекращения боевых действий 21 и 22 июля Военной полицией Российской Федерации развернуты два контрольно-пропускных пункта и 10 наблюдательных постов вдоль согласованных участков линии соприкосновения сторон юго-западной зоны деэскалации.

Хочу подчеркнуть, что самый ближайший пост удален на 13 километров от зоны разъединения израильских и сирийских войск в районе Голанских высот, ранее согласованной и закрепленной международными соглашениями.

Данные меры позволят поддерживать режим прекращения огня, содействовать беспрепятственному доступу гуманитарных грузов, возвращению беженцев и временно перемещенных лиц.

По военно-дипломатическим каналам мы заблаговременно уведомили наших коллег из США, Иордании и Израиля о выставлении российских сил контроля по периметру зоны деэскалации на юге Сирии.

Будучи приверженными скорейшему установлению мира в Сирии и стремясь к быстрому прекращению огня на принципах и критериях астанинского формата, в Египте проведены переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте.

Сегодня, в соответствии с данным соглашением, российской Военной полицией в этом районе развернуты два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста.

Таким образом, благодаря предпринятым Российской Федерацией мерам удалось остановить боевые действия в двух важнейших районах Сирии.

По мере реализации политических договоренностей, отмечается устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии. По нашим данным, за три недели июля их число уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Это позволило российскому Центру по примирению враждующих сторон активизировать работу по возвращению мирной жизни на сирийскую землю.

С начала июня соглашения о прекращении огня подписаны с представителями пятисот восьми городов и поселков. Таким образом, общее число примирившихся населенных пунктов достигло двух тысяч сорока трех. Количество отрядов вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, возросло до двухсот двадцати восьми.

В указанный период офицерами Центра по примирению проведено 190 гуманитарных акций, в ходе которых населению доставлено 159 тонн продовольствия. За медицинской помощью к врачам госпиталя Минобороны России обратились более десяти тысяч мирных жителей.

Российскими транспортными самолетами жителям окруженного боевиками ИГИЛ города ДЭЙР-ЭЗ-ЗОР за два месяца доставлено 475 тонн продовольствия по линии Организации Объединенных Наций.

Введение режима прекращения боевых действий и создание зон деэскалации на территории Сирии позволили правительственным войскам высвободить часть сил и при поддержке ВКС России достичь значительных успехов в борьбе с террористическими группировками.

К началу операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике под контролем правительственных войск находилось чуть более девятнадцати тысяч квадратных километров территории страны. Сегодня сирийская армия контролирует почти в четыре раза большую площадь – 74,2 тысячи квадратных километров.

Только за два последних месяца от террористов очищено около двадцати тысяч квадратных километров, или 40 процентов от всей освобожденной территории.

В этих целях самолеты ВКС России выполнили 2 010 боевых вылетов. По пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами, перевалочным базам и лагерям подготовки боевиков нанесено 5 850 авиационных ударов.

По наиболее важным объектам боевиков ИГИЛ нанесены удары высокоточным оружием большой дальности. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожено 6 объектов. Самолетами Ту-95МС с применением ракет Х-101 поражено 4 объекта.

На северо-востоке провинции Алеппо в районе реки Евфрат продолжается наступление на позиции террористов ИГИЛ. Подразделения сирийских вооруженных сил с 1 июня освободили от боевиков 55 населенных пунктов в этом районе, в том числе города БИР-НБАДЖ, РАСАФЕ и ДАЛЬХА.

От бандформирований очищено порядка 2400 квадратных километров территории. Уничтожено свыше двух тысяч боевиков, около 20 танков и боевых машин пехоты, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

В районе ПАЛЬМИРЫ подразделения правительственных войск вели наступательные действия в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях.

В ходе боев террористы выбиты из стратегически важного населенного пункта АРАК. Под полный контроль сирийской армии перешли нефтегазовые поля «Шаер», «Магара» и «Арак», а также крупный газораспределительный комплекс Т-3.

В настоящее время успешно развивается наступление в направлении ЭС-СУХНЕ – ключевого населенного пункта на пути к ДЭЙР-ЭЗ-ЗОРУ.

К северо-западу от ПАЛЬМИРЫ ведется операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГИЛ в районе города АКЕРБАТ.

Успешно развиваются наступательные действия на юге Сирии. Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет 7 тысяч квадратных километров.

Боевики ИГИЛ выбиты из города ЭЛЬ-БУДА, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города АБУ-КЕМАЛЬ, до которого осталось 26 километров.

На сегодняшний день восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы протяженность 150 километров. Выставлено 4 пограничных заставы и 22 поста. Это позволило значительно снизить возможности террористической группировки ИГИЛ по переброске боевиков и вооружения из Ирака в Сирию.

Кроме того, правительственные войска взяли под контроль сирийско-иорданскую границу в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 211 километр. Выставлены 12 пограничных постов. От боевиков очищено 6,5 тысяч квадратных километров территории восточнее ЭЗ-ЗЕЛАФ.

Хочу подчеркнуть, что российские военнослужащие совместно с сирийскими правительственными войсками делают все, чтобы на сирийской земле как можно скорее воцарился мир. Любые попытки террористов и их пособников помешать процессу примирения будут жестко пресекаться.

Операция по освобождению территории Сирийской Арабской Республики от террористических группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» будет продолжена.



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