24.07.2017 (15:51)

Сборная Вооруженных Сил РФ отправилась в Киргизию на Военно-спортивные игры СНГ

Сегодня на военном аэродроме Чкаловский (Московская область) состоялись проводы сборной Вооруженных Сил Российской Федерации на II Военно-спортивные игры стран-участниц СНГ, посвящённые 25-летнию Совета министров обороны СНГ.

С напутственной речью к российским военнослужащим обратился врид начальника ЦСКА полковник Артем Громов.

«Представители Вооруженных Сил России занимают лидирующие позиции в международном армейском спорте, – сказал Артем Громов. – Российские болельщики уже привыкли, что наши спортсмены-военнослужащие возвращаются домой с победой. Желаю вам не нарушать традиций и достойно представить российскую армию на II Военно-спортивных играх».

Он выразил уверенность, что соревнования внесут большой вклад в укрепление военного сотрудничества между странами-участницами СНГ.

«Проведение Военно-спортивных игр – это свидетельство стремления стран СНГ к развитию межгосударственного партнерства в военной сфере и развитии армейского спорта,» – добавил Артем Громов.

В этом году состязания между военнослужащими дружественных армий СНГ пройдут с 24 июля по 1 августа в городе Балыкчы (Киргизия). В них примут участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана – всего около 500 человек.

Спортсмены разыграют медали в шести военно-прикладных видах спорта – в программу соревнований включены армейский рукопашный бой, гиревой спорт, командирские старты, многоборье ВСК (военно-спортивного комплекса), офицерское троеборье и стрельба из штатного оружия.

Сборная Вооруженных Сил России отправилась на соревнования в ранге победителя общекомандного зачета I Военно-спортивных игр СНГ, которые прошли с 25 июля по 3 августа 2015 года в Москве на базе Центрального спортивного клуба армии. Тогда российские военные завоевали 42 золотых, 20 серебряных и 8 бронзовых наград.

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