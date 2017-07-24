24.07.2017 (15:34)

«Оборонлес» организовал соревнования по страйкболу в Мурманской области

Сотрудники хвойного филиала «Оборонлес» Минобороны России в целях популяризации спорта и здорового образа жизни, а также развития военно-прикладных игр, организовали соревнования по страйкболу в Мурманской области.

В игре приняли участие 66 человек из 12 команд из разных городов Мурманской области. По словам организатора мероприятия, начальника пожарно-химической станции г. Кандалакша Родиона Афаунова, наблюдается положительная тенденция в развитии военно-прикладных видов спорта.

В планах на ближайшее будущее – проведение турниров разного уровня по страйкболу, лазертагу, пейнтболу с привлечением команд из других регионов страны и формирование сборной из лучших игроков на базе хвойного филиала «Оборонлес».

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