24.07.2017 (15:34)
«Оборонлес» организовал соревнования по страйкболу в Мурманской области
Сотрудники хвойного филиала «Оборонлес» Минобороны России в целях популяризации спорта и здорового образа жизни, а также развития военно-прикладных игр, организовали соревнования по страйкболу в Мурманской области.
В игре приняли участие 66 человек из 12 команд из разных городов Мурманской области. По словам организатора мероприятия, начальника пожарно-химической станции г. Кандалакша Родиона Афаунова, наблюдается положительная тенденция в развитии военно-прикладных видов спорта.
В планах на ближайшее будущее – проведение турниров разного уровня по страйкболу, лазертагу, пейнтболу с привлечением команд из других регионов страны и формирование сборной из лучших игроков на базе хвойного филиала «Оборонлес».
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