Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

24.07.2017 (15:34)

«Оборонлес» организовал соревнования по страйкболу в Мурманской области

Сотрудники хвойного филиала «Оборонлес» Минобороны России в целях популяризации спорта и здорового образа жизни, а также развития военно-прикладных игр, организовали соревнования по страйкболу в Мурманской области.

В игре приняли участие 66 человек из 12 команд из разных городов Мурманской области. По словам организатора мероприятия, начальника пожарно-химической станции г. Кандалакша Родиона Афаунова, наблюдается положительная тенденция в развитии военно-прикладных видов спорта.

В планах на ближайшее будущее – проведение турниров разного уровня по страйкболу, лазертагу, пейнтболу с привлечением команд из других регионов страны и формирование сборной из лучших игроков на базе хвойного филиала «Оборонлес».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false