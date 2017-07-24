24.07.2017 (15:21)

Российские и китайские моряки приняли участие в соревнованиях по борьбе за живучесть

Экипажи корветов Балтийского флота (БФ) «Бойкий» и «Стерегущий» совместно с военными моряками с эсминца «Хэфэй» и сторожевого корабля «Юньчен» Народно-освободительной армии Китая приняли участие в соревнованиях по борьбе за живучесть на учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий» в Балтийске.

Военнослужащие двух стран состязались в отработке задач по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по ликвидации пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды.

УТК «Каспий» представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовать свои навыки по спасению корабля.

После увлекательной и интересной борьбы судейская бригада, состоящая из российских и китайских военнослужащих, подвела итоги. По словам судей, обе команды продемонстрировали высокую выучку и профессионализм, показав достойные результаты.

Участникам состязаний с обеих сторон были вручены кубки и подарки, стоялось общее фотографирование на память.

Напомним, отряд из трех кораблей военно-морских сил Китая во главе с эсминцем «Хэфэй» 21 июля прибыл в главную базу БФ порт Балтийск (Калининградская область) для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2017».

Моряки выполнят стрельбы по различным видам надводных и воздушных целей, проведут совместные мероприятия по спасению человека, упавшего за борт, тренировки по передаче сухих грузов между кораблями-участниками, отработают оказание помощи условно аварийному кораблю.

Также в ходе активной фазы учения с 25 по 26 июля военные моряки двух стран отработают вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

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